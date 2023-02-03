В сети появился трейлер сериала "Король и шут" в жанре фэнтези

Проект, который будет представлен зрителю в марте, посвящен легендарной панк-группе. Жанр создатели определили как "панк-сказка".

Герои двухминутного ролика существуют одновременно в двух мирах - реальном и вымышленном, населенном сказочными персонажами.

И обе реальности тесно переплетаются, как бы составляя одно целое.

Дмитрий Нелидов, один из создателей проекта:

"Мы изначально не хотели делать традиционный биографический фильм и тем самым предельно осложнили себе задачу... В сюжете есть всё: история дружбы, приключение в сказочном мире, серьёзная драма и, к сожалению, наркотики, которые тоже являются частью биографии, и сжигающая любовь, и шут, вечно тянущий Горшка в бездну. Все факты и сказки мы рассказывали с бескрайним уважением к Горшку, Князю, Балу и их творчеству».

Режиссер проекта Рустам Мосафир:

"По мотивам песен и по мотивам событий из жизни героев мы выстраивали своё кино, а не снимали докудраму. Мы работали с объёмным архивным материалом, обсуждали сценарий с Игорем «Панкером» и Андреем Князевым, опирались на богатую вселенную группы. Мы рассказываем панк-сказку на основе творчества и создаём новое художественное произведение"

Автор музыкального сопровождения к сериалу - Алексей Горшенев. Михаила Горшенева в проекте олицетворяет Константин Плотников, Андрея Князева играет Влад Коноплев.

Показ сериала запланирован на 2 марта.