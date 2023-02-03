В Италии вооруженные бандиты ограбили рок-звезду Факкинетти

На виллу музыканта в Бергамо проникли трое бандитов. В доме в этот момент были 78-летний артист, его жена Джованна Лоренци и сын Роберто.

Солист и клавишник рок-группы Pooh из Италии Роби Факкинетти стал жертвой вооруженного ограбления, сообщает МК со ссылкой на Corriere della Sera.

На виллу звезды в Бергамо проникли трое бандитов. В доме в этот момент были 78-летний музыкант, его жена Джованна Лоренци и сын Роберто.

По данным издания, лица грабителей были скрыты масками. Они угрожали оружием и заставили хозяев отдать им драгоценности. А затем с добычей скрылись с места преступления.

Газета уточняет, что местная полиция официальную информацию о случившемся не распространяла. Члены семьи Факкинетти тоже решили не раскрывать подробности нападения на их дом.

Но младшая дочь певца Джулия рассказала о случившемся и уточнила: ограбление случилось в непростой для ее отца "психологический момент".