Новый президент Чехии Петр Павел привал страны Североатлантического альянса воздержаться от участия в боевых действиях на территории Украины.

Отставной генерал Чехии Петр Павел, который недавно был избран на должность чешского президента, утверждает, что страны-участницы НАТО не должны передавать украинским войскам собственное ядерное оружие. Также Павел призвал государства Североатлантического альянса не участвовать в военном конфликте с Россией на Украине.

По мнению Петра Павела, западные страны имеют право передавать Киеву любые вооружения, кроме ядерных. Примечательно, что днём ранее Владимир Путин сообщил о готовности России ответить на передачу бронетехники Украине странами Запада.