Дженнифер Лопес выставила на продажу свой особняк в Калифорнии

Звезда оценила его более, чем в 42 миллиона долларов. В доме 9 спален, 13 ванных, кинозал и амфитеатр, а также частное озеро с пляжем.

Дженнифер Лопес после свадьбы с Беном Аффлеком выставила на продажу свой особняк в Бель-Эйр, сообщает Газета.ру со ссылкой на New York Post.

Певица приобрела виллу во французском стиле в 2016 году за 28 миллионов долларов. В доме 9 спален, 13 ванных комнат. Сейчас звезда Голливуда требует за него 42,5 миллиона долларов.

В доме имеется гостиная с камином, огромная столовая, кухня для шеф-повара - со встроенной зоной для завтрака. А также - игровая комната и бар, выходящий на террасу с видом на бассейн. На нижнем этаже в гостиной имеется кинозал на 30 мест.

На втором этаже особняка - кабинет, массажный кабинет, комната для гостей. В главном крыле виллы есть библиотека и вторая гостиная, камин и две гардеробные.

Кроме того, на территории имеется дополнительный гостевой дом, амфитеатр на 100 мест, тренажерный зал, органический огород. А еще - частное озеро и песчаный пляж.