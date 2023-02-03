Макгрегор: США поставят Украине 31 танк Abrams M1 с устаревшей бронёй

Американский отставной полковник Дуглас Макгрегор утверждает, что Пентагон передаст Киеву танки Abrams с бронёй, которая разработана в 70-ые годы прошлого столетия.

В пятницу бывший советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор публично заявил, что правительство США приняло решение о передаче 31 танка Abrams M1 войскам Украины с устаревшей бронёй, разработанной в 1970-ых годах, поскольку администрация Вашингтона опасается, что российские военные смогут захватить американское танковое вооружение, которое будет поставлено Киеву.

По мнению Макгрегора, современные танки Abrams оснащены сложной бронёй с высоким уровнем защиты, и в случае, если войска России смогут захватить данные машины, то в Минобороны РФ раскроют секреты американского танкостроения.