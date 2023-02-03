Forbes сообщил о самом молодом миллиардере мира, кто удостился такого титула

Верхнюю строчку этого рейтинга с 2,4 миллиардами долларов занял 20-летний житель Германии Кевин Леманн.

20-летний немец Кевин Леманн сегодня занимает верхнюю строчку в рейтинге самых молодых миллиардеров (по версии Forbes), сообщает Рамблер.

В 2021 году, когда он возглавил этот список, состояние молодого миллиардера оценивалось в 3,4 миллиарда долларов. А по последним данным Forbes, капитал Кевина упал и составляет 2,4 миллиарда долларов.

Информации о Леманне крайне мало. Но журналисты сумели узнать, что он - наследник крупного семейного бизнеса, который представляет собой сеть аптечных и хозяйственных магазинов Drogerie Markt, которая была основана еще в 1973 году.

В Германии сегодня насчитывается около 4 тысяч таких торговых точек. В сети заняты 41 тысяча человек. Как следует из открытых источников, в год компания зарабатывает свыше 12 миллиардов долларов.

Ряды сверхбогатых людей Кевин пополнил еще в подростковом возрасте. Его отец Гюнтер Леманн, передал сыну половину акций компании, когда парню было 14 лет. Однако до его совершеннолетия активами управляли нанятые сотрудники.

Активного участия в деятельности сети своих магазинов Кевин и его отец не принимают. Правда, подтвердить эту информацию сложно, потому что оба не стремятся к публичности, не ведут соцсетей, не дают интервью.

Гюнтер Леманн ранее не захотел комментировать передачу акций сыну даже такому серьезному изданию, как «Wirtschaftswoche».