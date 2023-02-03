Путин на заседании Совбеза рассмотрел вопросы борьбы с терроризмом

На заседании Совета безопасности РФ президент Владимир Путин рассмотрел вопросы борьбы с терроризмом, передает ТАСС.

Российский лидер подчеркнул важность вопроса, так как он непосредственно связан с внутренней безопасностью страны.

Президент отметил, что эта тема остается актуальной для многих стран мира уже много лет подряд, а для Российской Федерации в сегодняшней ситуации имеет особое значение.

С докладом на совещании выступил Директор ФСБ Александр Бортников.

На обсуждение данной темы были приглашены главы министерств, спикер Госдумы, директор Службы внешней разведки и другие.