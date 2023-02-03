Кудрявцева поделилась откровенными фото в Сети, где позирует в нижнем белье с оружием

Знаменитость предстала в кадре в нижнем белье и с оружием.

Знаменитость продемонстрировала идеальную фигуру. На одном из снимков 51-летняя ведущая позирует в черном боди и с тактическим ремнем для оружия на бедре, сидя на подоконнике.