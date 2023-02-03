Кудрявцева поделилась откровенными фото в Сети, где позирует в нижнем белье с оружием

2023-02-03 14:42

Ведущая Лера Кудрявцева порадовала фанатов откровенными снимками. Знаменитость в кадре позирует в нижнем белье и с оружием.

Известная ведущая ТВ и актриса Лера Кудрявцева разместила в Сети пикантные снимки с фотосессии.

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    Знаменитость предстала в кадре в нижнем белье и с оружием.

    Знаменитость продемонстрировала идеальную фигуру. На одном из снимков 51-летняя ведущая позирует в черном боди и с тактическим ремнем для оружия на бедре, сидя на подоконнике.

Опубликовано: Наталья Гончарова









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