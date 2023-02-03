Мангер говорит, что мир должен последовать примеру Китая и вообще запретить криптовалюты

Правая рука Уоррена Баффета Чарли Мангер, который однажды назвал криптовалюту "крысиным ядом", говорит, что мы должны последовать примеру Китая и вообще запретить криптовалюты

он считает, что криптовалюты представляют противоположную стратегию, утверждая, что вся индустрия "частично мошенничество и частично заблуждение".

В 2021 году Мангер, как известно, назвал ведущий мировой цифровой актив Биткоин ”крысиным ядом“ и сравнил другие криптовалюты с ”венерическим заболеванием".

Теперь он говорит, что федеральное правительство должно вмешаться и запретить всю отрасль.

"Криптовалюта - это не валюта, не товар и не ценная бумага”, - утверждал Мангер в статье Wall Street Journal в среду. “Вместо этого это контракт на азартные игры с почти 100% преимуществом для заведения…

Очевидно, что теперь США должны принять новый федеральный закон, который предотвратит это ”.

Мунге сказал, что промоутеры и основатели используют инвесторов в криптовалюту, отметив, что создатели новых криптовалют часто получают монеты "почти даром".

”После чего публика покупает по гораздо более высоким ценам, не до конца понимая предварительное разведение в пользу промоутера“, - заявил он, назвав это примером ”дикого и запутанного капитализма".

Мангер сказал, что США должны последовать примеру Китая, который, как известно, запретил криптовалюты в 2021 году, и принять законы, которые препятствуют как торговле криптовалютами, так и созданию новых криптовалют.