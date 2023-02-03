Большинство людей принимают душ неправильно, совершая ошибки и ухудшая состояние кожи
Вместо пользы душ принесет вред, если гигиеническая процедура проводится неправильно. Кожа будет пересушиваться и стареть быстрее.
Нельзя мыться часто, достаточно раз в день, а лучше - через день, если нет особой необходимости.
Душ следует принимать не утром, а вечером, тогда он способствует очистке пор и процессам омоложения.
Зимой мыться надо реже, кожа и без того сохнет, шелушится, трескается. Особенно вредно выходить из горячего душа сразу в холод.
Гели для душа, мыло надо выбирать без агрессивных химических веществ, но с натуральными эфирными маслами и с учетом уровня РН (близкого к РН 5,5).
Лучше умываться "по частям": лицо, руки, ноги, интимные места. Целиком каждый день мыться не обязательно, особенно с мочалками и мылом.
Нельзя пользоваться скрабами часто, достаточно 1-2 раза в неделю.
Не стоит использовать слишком горячую и слишком холодную воду. Идеально, когда t воды совпадает с t тела.
Не нужно стоять долго под струями воды, хватит и 5-10 минут.
Вредно вытирать кожу насухо, надо слегка промокнуть тело, оставив его немного влажным. Ну и в завершении процедуры хорошо бы нанести мягкий увлажняющий крем на кожу.
Опубликовано: Храмова Оксана