Большинство людей принимают душ неправильно, совершая ошибки и ухудшая состояние кожи

Вместо пользы душ принесет вред, если гигиеническая процедура проводится неправильно. Кожа будет пересушиваться и стареть быстрее.

Нельзя мыться часто, достаточно раз в день, а лучше - через день, если нет особой необходимости.

Душ следует принимать не утром, а вечером, тогда он способствует очистке пор и процессам омоложения.

Зимой мыться надо реже, кожа и без того сохнет, шелушится, трескается. Особенно вредно выходить из горячего душа сразу в холод.

Гели для душа, мыло надо выбирать без агрессивных химических веществ, но с натуральными эфирными маслами и с учетом уровня РН (близкого к РН 5,5).

Лучше умываться "по частям": лицо, руки, ноги, интимные места. Целиком каждый день мыться не обязательно, особенно с мочалками и мылом.

Нельзя пользоваться скрабами часто, достаточно 1-2 раза в неделю.

Не стоит использовать слишком горячую и слишком холодную воду. Идеально, когда t воды совпадает с t тела.

Не нужно стоять долго под струями воды, хватит и 5-10 минут.

Вредно вытирать кожу насухо, надо слегка промокнуть тело, оставив его немного влажным. Ну и в завершении процедуры хорошо бы нанести мягкий увлажняющий крем на кожу.