Вучич: решение Запада передать Украине танки увеличило поддержу СВО
2023-02-03 14:58
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что речение коллективного Запада передать Украине танки увеличило поддержку спецоперации по защите Донбасса.
3 февраля президент Сербии Александр Вучич в своём официальном пресс-срелизе заявил о том, что решение коллективного Запада о передаче танков киевскому режиму объединило граждан Российской Федерации.
Помимо прочего, сербский лидер считает, данное решение западных стран способствовало не только сплочению россиян, но и увеличило уровень поддержки специальной военной операции России на Украине среди общественности.
Опубликовано: Диана Мудреченко