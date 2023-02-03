Президент Сербии Александр Вучич заявил, что речение коллективного Запада передать Украине танки увеличило поддержку спецоперации по защите Донбасса.

3 февраля президент Сербии Александр Вучич в своём официальном пресс-срелизе заявил о том, что решение коллективного Запада о передаче танков киевскому режиму объединило граждан Российской Федерации.

Помимо прочего, сербский лидер считает, данное решение западных стран способствовало не только сплочению россиян, но и увеличило уровень поддержки специальной военной операции России на Украине среди общественности.