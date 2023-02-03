Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что служащие ВКС России сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины в Херсонской области.

3 февраля представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства сообщил о том, что служащие российских воздушно-космических сил сбили украинский многоцелевой истребитель МиГ-29 в окрестностях села Червоноармейское в Херсонской области.

Конашенков добавил, что с начала проведения специальной военной операции России на Украине российские военнослужащие уничтожили 382 самолёта украинской стороны.