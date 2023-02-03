МО РФ: российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

В Минобороны России сообщили, что российские войска в ходе спецоперации заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.

В пятницу, 3 февраля 2023 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил о том, что солдаты армии России в результате активных наступательных действий заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.

Помимо прочего, за прошедшие сутки спецоперации российские военнослужащие на данном участке фронта уничтожили до сорока единиц личного состава противника, а также гаубицу «МСТА-Б» и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Конашенков добавил, что на территории ДНР служащие ВС РФ поразили хранилище военной техники и два склада боеприпасов Вооружённых сил Украины.