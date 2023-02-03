Иванец: учителя Беларуси смогут питаться в столовых своих школ
Министр образования Беларуси Андрей Иванец утверждает, что в скором времени белорусские учителя смогут питаться в школьных столовых.
3 февраля глава белорусского Минобразования Андрей Иванец сообщил, что Кабинет министров РБ подготовил законопроект, предлагающий разрешить школьным учителям питаться в местной цене по цене, слегка превышающей стоимость горячего обеда для учащегося. По данным Иванца, белорусский парламент может принять закон о питании учителей в школьных столовых максимально скоро.
Также Андрей Иванец отметил, что законопроект о введении школьного питания для преподавателей назревал давно и является актуальным для Министерства образования.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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