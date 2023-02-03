Шесть признаков "удобных" людей, которые не могут сказать "нет"
Психолог Лабковский рассказал, как распознать безотказного человека, на котором "все ездят" и к которому "садятся на шею".
Добрым быть хорошо, но слишком добрым быть порой очень даже плохо. Такие люди считают это положительной чертой характера, но постоянно из-за этого страдают.
По мнению Лабковского, тот кто хочет угождать всем, имеет серьезные проблемы с самооценкой.
Итак, 6 основных признаков "удобных" людей:
много работают, но зарабатывают копейки;
им трудно выбрать между просьбами двух людей - боятся обидеть отказом;
они постоянно уставшие, измотанные, опустошенные, потому что на них всегда висит груз чужих проблем;
они не отказывают даже малознакомым людям, а порой и незнакомцам;
знакомые характеризуют таких бедолаг как добрых, отзывчивых, самоотверженных;
"удобный" человек всегда на связи, не отрывает телефон от уха, его преследуют звонками и сообщениями, и он готов для всех уделить время, но не для себя.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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