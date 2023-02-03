Актёр сериалов «Универ» и «Ранетки» Корсик умер в возрасте 30 лет
Российский актёр Сергей Корсик скончался на 31-ом году жизни, о чём сообщил его близкий друг Николай.
Вечером 3 февраля стало известно о гибели россиянина Сергея Корсика, который запомнился жителям постсоветского пространства по актёрским ролям в телевизионных сериалах "Ранетки" и "Универ". Друг Корсика Николай утверждает, что актёр находился в больнице последние четыре месяца.
По словам Николая, ранее Сергей Корсик был госпитализирован с пневмонией и скончался после продолжительных попыток излечиться от болезни.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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