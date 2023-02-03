Американского популярного блогера осудили за его альтруизм

Ютубер, который назвает себя мистером Зверем, потратил миллионы долларов на оплату операций по коррекции и возврату зрения для тысячи своих подписчиков.

Блогер мистер Зверь, один из крупнейших на платформе YouTube, хорошо известен своей благотворительностью. Он собрал 20 000 000 долларов, чтобы посадить 20 000 000 деревьев, "усыновил" сотни собак в одном приюте для животных.

Он неоднократно раздавал десятки тысяч долларов стримерам на видеоплатформе Twitch и игре Fortnite. Звонил в приюты для бездомных, чтобы спросить - что им нужно, и приносил необходимое. Всего потратил на эти цели 20 000 долларов.

На его канал подписан 131 миллион подписчиков, он заполнен видеоматериалами о благотворительных акциях.

Но его последнее видео было раскритиковано за "создание контента из людей, которые не могут видеть". На видео 24-летний мистер Зверь (настоящее имя Джимми Дональдсон) выразительно говорит в камеру: "В этом видео мы собираемся вылечить 1000 человек от слепоты. Это будет безумие".

Благодаря проекту эмоциональные пациенты впервые смогли увидеть свои семьи. Некоторым при этом вручили серебряные футляры, наполненные 10 000 долларов наличными. А одному выпускнику средней школы по имени Джеремайя выдали крупный чек на 50 000 долларов, чтобы оплатить его обучение в колледже.

Хотя видео собрало миллионы "лайков" и десятки тысяч положительных комментариев, нашлись те, кто осудили его. И задались вопросом, почему потребовалось вмешательство ютубера, чтобы вернуть людям зрение.

Правда, многие поспешили заявить, что их гнев был направлен на систему, а не на самого мистера Зверя.

Ютубер "The Zatzman" написал: "Глубоко разочаровывает необходимость полагаться на доброжелательного короля контента, создающего приятные видео, вместо того, чтобы устранять коренные причины этих проблем".

Сам мистер Зверь написал в Твиттере: "Я не понимаю, почему существует излечимая слепота".

Защищая свои действия от негативной реакции, он добавил, что его заклеймили как "плохого", несмотря на обещание использовать только свои деньги, чтобы помогать людям.