В Башкирии на девочку десяти лет обрушился лед с крыши: ребенок в реанимации

В следственном комитете возбуждено уголовное дело. Пострадавшая в больнице в тяжелом состоянии.

Происшествие случилось 3 февраля примерно в 4 часа дня. Мать с ребенком выходили из пункта доставки товаров, который находится в доме их проживания.

В результате обрушения льда с крыши девочка получила черепно-мозговую травму и срочно была доставлена в медицинское учреждение.

Из сообщения прокуратуры:

"Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ, даст оценку действиям должностных лиц управляющей организации и уполномоченных коммунальных служб, а также собственников помещений, ответственных за своевременную очистку крыши и козырьков балконов от снега и наледи"

Сейчас девочку пытаются спасти в отделении реанимации.