В Башкирии на девочку десяти лет обрушился лед с крыши: ребенок в реанимации
В следственном комитете возбуждено уголовное дело. Пострадавшая в больнице в тяжелом состоянии.
Происшествие случилось 3 февраля примерно в 4 часа дня. Мать с ребенком выходили из пункта доставки товаров, который находится в доме их проживания.
В результате обрушения льда с крыши девочка получила черепно-мозговую травму и срочно была доставлена в медицинское учреждение.
Из сообщения прокуратуры:
"Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ, даст оценку действиям должностных лиц управляющей организации и уполномоченных коммунальных служб, а также собственников помещений, ответственных за своевременную очистку крыши и козырьков балконов от снега и наледи"
Сейчас девочку пытаются спасти в отделении реанимации.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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