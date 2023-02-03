Генпрокуратура Украины выдвинула обвинения военкору WarGonzo Пегову
Украинская Генпрокуратура выдвинула заочные обвинения в адрес российского военного корреспондента Семёна Пегова.
Вечером 3 февраля украинская Генеральная прокуратура опубликовала пресс-релиз, в рамках которого сообщается, что ведомство заочно выдвинуло обвинения против российского военного корреспондента и основателя издания WarGonzo Семёна Пегова, назвав журналиста причастным к оправданию "агрессии России против Украины и её глорификации".
Примечательно, что минувшим летом Пегов подорвался на украинской мине "Лепесток" во время репортажа в Донецке, в результате чего лишился одной ступни.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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