Генпрокуратура Украины выдвинула обвинения военкору WarGonzo Пегову

Украинская Генпрокуратура выдвинула заочные обвинения в адрес российского военного корреспондента Семёна Пегова.

Вечером 3 февраля украинская Генеральная прокуратура опубликовала пресс-релиз, в рамках которого сообщается, что ведомство заочно выдвинуло обвинения против российского военного корреспондента и основателя издания WarGonzo Семёна Пегова, назвав журналиста причастным к оправданию "агрессии России против Украины и её глорификации".

Примечательно, что минувшим летом Пегов подорвался на украинской мине "Лепесток" во время репортажа в Донецке, в результате чего лишился одной ступни.