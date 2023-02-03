3 февраля - всемирный день борьбы с ненормативной лексикой
В России десять лет существует закон, запрещающий ругаться матом. Делать это нельзя в общественных местах. Нарушителей наказывают штрафом.
Нецензурная лексика не должна встречаться в материалах СМИ. Это контролирует Роскомнадзор. Запрет на бранные слова был впервые введен великим князем Василием Третьим в конце 15 века.
Не "укорять друг друга скверными словами" - на этом настаивал Иван Грозный. Царь Алексей Михайлович издал указ, запрещающий "бесовские песни" с непотребными выражениями.
А тем кто проигнорирует запрет, обещали "великую опалу и наказание". Но несмотря на это, мат продолжает активно употребляться и присутствует в речи всех слоев населения.
Согласно социологическим опросам, матерятся в России три четверти граждан.
Однако многие заявляют, что употребляют бранные слова лишь изредка и только в излишне эмоциональном состоянии.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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