3 февраля - всемирный день борьбы с ненормативной лексикой

В России десять лет существует закон, запрещающий ругаться матом. Делать это нельзя в общественных местах. Нарушителей наказывают штрафом.

Нецензурная лексика не должна встречаться в материалах СМИ. Это контролирует Роскомнадзор. Запрет на бранные слова был впервые введен великим князем Василием Третьим в конце 15 века.

Не "укорять друг друга скверными словами" - на этом настаивал Иван Грозный. Царь Алексей Михайлович издал указ, запрещающий "бесовские песни" с непотребными выражениями.

А тем кто проигнорирует запрет, обещали "великую опалу и наказание". Но несмотря на это, мат продолжает активно употребляться и присутствует в речи всех слоев населения.

Согласно социологическим опросам, матерятся в России три четверти граждан.

Однако многие заявляют, что употребляют бранные слова лишь изредка и только в излишне эмоциональном состоянии.