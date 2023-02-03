В Подмосковье охотничья собака напала на детей, у 4-летней девочки изранено все лицо

В пятницу 3 февраля в Пушкино было совершено нападение на детей охотничьей собакой. Хозяина разыскивают. Пострадали мальчик и девочка. Инцидент снят на видео и попал в соцсети.

По сообщению МSK1.RU, 3 февраля на детей, которые гуляли в парке, набросилась собака охотничьей породы - американский бультерьер. Она сорвалась с поводка и побежал к детям.

Повалила 4-летнюю девочку на землю и искусала ей все лицо. Незначительные травмы получил и мальчик.

Местные жители рассказали, что собака всегда гуляет без намордника, ее выводит на прогулку подросток и часто спускает с поводка.

Хозяина бультерьера сейчас разыскивают сотрудники полиции.