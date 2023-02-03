Французский модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет

На 89-м году жизни скончался французский модельер Пако Рабан, совершивший революцию в мире моды в 1960-х годах.

В пятницу, 3 февраля 2023 года, журнал WWD сообщил о том, что в возрасте 88 лет ушёл из жизни французский модельер Пако Рабан, основавший собственный дом высокой моды Paco Rabanne и совершивший модную революцию, когда в в 1966 году представил в Париже свою первую кутюрную коллекцию под названием «12 платьев, сделанных из современных материалов, которые нельзя носить».

«Есть материалы, которые никто и никогда не осмеливался использовать в модной индустрии, а Пако Рабан решился на это. Есть конструкции, которые никто даже и представить себе не мог, а он воплотил их в жизнь», – писал однажды журнал Vogue.

Помимо прочего, выдающийся французский модельер одним из первых начал использовать в своих дефиле темнокожих манекенщиц и музыкальное сопровождение вместо традиционного зачитывания номеров нарядов и их описания.