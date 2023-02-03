27-летний рэпер Yung Trappa умер в Санкт-Петербурге
2023-02-03 17:56
27-летний рэпер Владислав Ширяев, известный под псевдонимом Yung Trappa, умер в своей квартире на Дровяной улице в Санкт-Петербурге.
В пятницу, 3 февраля 2023 года, ряд крупных Telegram-каналом сообщили о смерти 27-летнего российского рэп-исполнителя Владислава Ширяева, более известного под творческим псевдонимом Yung Trappa.
Тело скоропостижно скончавшегося Ширяева обнаружили в доме на Дровяной улице в Санкт-Петербурге.
Отмечается, что среди причин гибели рэпера, который всего месяц назад вышел из СИЗО, рассматривают передозировку наркотиками.
Опубликовано: Диана Мудреченко