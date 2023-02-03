В Киеве и во всех областях Украины 3 февраля объявлена воздушная тревога

Украинские СМИ сообщают, что в столице и во всех областях Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.

В пятницу вечером, 3 февраля 2023 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что в Киеве, а также во всех областях Украины звучит сирена воздушной тревоги из-за ракетной угрозы.

Невзирая на объявленную по всей территории украинского государства воздушную тревогу, на данный момент официальной информации о взрывах на территории Украины нет, однако украинцев просят находиться в укрытиях.