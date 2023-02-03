Никас Сафронов сбежал из больницы после отравления

После оказания первой помощи врачи рекомендовали мэтру остаться в клинике, но он решил долечиваться дома.

Культовый российский художник после отравления вялеными помидорами несколько дней назад попал в одну из московских клиник. Живописцу промыли желудок и хотели оставить в больнице еще на несколько дней, сообщает КП.

Но Никас решил, что будет долечиваться дома. "Я только что вышел из больницы. Мне уже лучше. Хотя ещё неделю врачи будут мне делать капельницы", - рассказал изданию Сафронов.

Отвечая на вопрос, как так получилось, что он отравился помидорами, художник пояснил, что "30 лет не ел вяленые томаты".

"А тут приехал в гости друг, актёр Николай Денисов. Дома нечего есть было, открыли банку вяленых помидоров, которые товарищ мне из Италии прислал. Я съел помидоры, побледнел, началась рвота. Вызвали врачей, мне в больнице сделали промывание желудка", - рассказал художник.

Он также добавил, что сейчас "состояние стабильное". И признался, что теперь будет поаккуратнее с консервами.