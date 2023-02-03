История мальчика, который «родился с переломами» и с редким генетическим заболеванием

Про невероятно хрупкого ребенка рассказали на сайте ufa1.ru. Мальчик родился с редким диагнозом "несовершенный остеогенез". Сема Кравченко "ломается" от любого неосторожного прикосновения.

Сейчас мальчику 11 лет. У него маленький рост и есть трудности с передвижением: сам не ходит, по школе перемещается с помощью трехколесного велосипеда.

Родился ребенок с редкой болезнью, из-за которой кости у него очень хрупкие и постоянно ломаются.

Мама Семы:

"Он сразу с переломами родился: руки, ноги, ключицы, ребра нижние… Он весь поломался. Ребенок такой один на район, и, конечно, все были в шоке — и мы, и врачи"

Почему так вышло, никто не знает, ведь до рождения сына родители и не слыхали о такой болезни. До пятилетнего возраста у мальчика постоянно были переломы.

С пяти лет до 11 пока повреждений не было. Родители и Сема научились жить с этим, приспособились.

Мама Людмила:

"Физически он ограничен, но интеллект сохранен. Видит, слышит, общается, передвигается. Хотелось бы, конечно, чтобы смог ходить, но пока, к сожалению, нет такой возможности. Я читала, что вывих бедер можно исправить, можно вставить специальные спицы в ноги, но их же потом нужно каждый раз подгонять под рост, снова ломать кости... Понимаете, я же слышала, как он ломался, этот хруст, его взгляд. Я не решаюсь. Пусть как оно есть, своим чередом, как можем, так и поднимаем. Обслужить он себя может. Пока он радуется, радуемся и мы"

Выглядит мальчик маленьким для своих лет, но хорошо развит умственно, много читает, учит английский, помощник маме по дому, может даже сделать уборку, сам себя обслуживает.