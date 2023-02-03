Умер культовый модельер Пако Рабан

Легендарный кутюрье получил известность в том числе благодаря нарядам, созданным из альтернативных материалов, включая пластик и металл.

В возрасте 88 лет умер легендарный французский дизайнер Пако Рабан.

Смерть кутюрье планетарного масштаба подтвердила испанская компания Puig, курирующая модный дом Paco Rabanne, а также парфюмерный бизнес дизайнера.

«Он был одним из наиболее дальновидных деятелей моды 20-го столетия. Его наследие остается постоянным источником вдохновения», — цитирует заявление основанного модельером дома моды Paco Rabanne Супер.ру.

Свою первую коллекцию мастер представил в 1966-м году в Париже.

Рабан получил известность в том числе благодаря нарядам, созданным из альтернативных материалов, включая пластик и металл. Он одевал таких знаменитостей, как Одри Хепберн, Мир Фэрроа, Джейн Фонда.