МИД КНР: НЛО в небе над США является потерявшим управление китайским метеозондом

В МИД КНР заявили, что зафиксированный в небе над США НЛО является потерявшим управление из-за ветра китайским метеорологическим зондом.

3 февраля пресс-служба Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики сообщила о том, что неопознанный летающий объект, зафиксированный в небе над Соединёнными Штатами, является потерявшим управление из-за сильного западного ветра метеорологическим зондом.

В ведомстве отметили, что данный китайский метеозонд используется сугубо для метеорологических исследований, отвергнув заявление пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера об обнаружении американскими властями «разведывательного воздушного шара КНР».