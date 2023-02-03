Актер Дмитрий Назаров после увольнения из МХТ собирается покорить Израиль

Вместе с женой, артисткой Ольгой Васильевой, он запланировал концерты в этой стране. Первое выступление намечено на 19 марта.

Российского актера Дмитрия Назарова в прошлом месяце уволили из МХТ, где он прослужил 20 лет. Работы лишилась и его жена Ольга Васильева. которая также служила в этом театре, напоминает СтарХит.

У звезды «Кухни» после этого пошла череда неприятностей: у актера отняли роли в кино, гастроли отменили. В итоге Назаров намерен начать карьеру за рубежом.

Причиной увольнения Назарова и его супруги стала критика спецоперации. Артист дал несколько интервью, где заявил, что не поддерживает российские власти. Он также выпустил скандальные песни собственного сочинения. Ольга Анатольевна заняла сторону мужа, не побоялась остаться без работы.

Назаров и Васильева организовали в Израиле концерты. Первое выступление намечено на 19 марта, оно состоится в Нетании. Как уточняет издание, у пары расписан весь март.

«Прозвучат авторские романсы, стихи и басни Дмитрия Назарова. А также - шлягеры на русском и французском языках», — следует из афиши концерта.