В Польше началось обучение украинских солдат управлению танками Leopard

Польские военнослужащие начали обучать солдат ВСУ управлению танками Leopard, заявил глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Как передает ТАСС, обучение предусмотрено первым этапом передачи тяжелых танков Украине.

Украинская армия планирует получить в ближайшие месяцы около 140 единиц такой техники из 12 стран.

Свое согласие на поставку танков Киеву уже дали такие страны, как Польша, Франция, Словакия, Норвегия, Великобритания, Германия.

Руководство ФРГ заявило о передаче ВСУ 14 танков Leopard до конца марта. А Соединенные Штаты намерены отправить в Украину более 30 танков Abrams.