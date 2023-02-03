Психологи объяснили, из-за каких ошибок девушек не берут замуж

Некоторые особенности поведения могут отпугнуть потенциальных претендентов на их руку и сердце.

От того, как мы себя ведем, во многом зависит и наша личная жизнь. В частности, некоторые особенности характера могут лишить женщину возможности выйти замуж, утверждают психологи. О каких чертах идет речь?

Оказывается, из-за сложных отношений с отцом ещё в детстве у девочки с возрастом может появиться много комплексов. Если отец ее не поддерживал, обесценивал, обижал, во взрослом возрасте дочь начнёт искать изъяны во всех мужчинах.

Многие девушки формируют в фантазиях некий образ идеального спутника, и на его соответствие затем проверяют всех мужчин. Как правило, эти девушки ждут, что идеальный партнёр решит все их проблемы. Но идеалов не бывает, а реальные мужчины хотят видеть с собой взрослую женщину, а не маленькую девочку.

Пережившие психологическую травму девушки могут осознанно ограждаться от мужчин, проявляя надменность и демонстрируя свою повышенную самодостаточность. Они нравится мужчинам, однако сближаться с ними сильный пол не решается.

Слишком самостоятельные девушки тоже не в почете: мужчина не хочет чувствовать себя бесполезным в отношениях.

Им также не нравятся сравнения с предыдущими партнерами избранницы. Как правила, в таких случаях девушки опираются на негативный опыт. Например, если мужчина не перезвонил - значит, она ему больше не нужна. Важно уметь забыть о прошлом и выстраивать новые отношения с нуля.

Женщина, которая себя не любит и уверена, что она никому не нужна, это убеждение транслирует и потенциальному партнёру, наделяя его при этом сверхположительными качествами и полагая, что она не достойна его. Это не укрепит отношения.