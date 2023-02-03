Bloomberg: США требуют от Турции остановить экспорт товаров в Россию

Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон требует от правительства Турции остановить экспорт товаров в Россию.

3 февраля информационное агентство Bloomberg сообщило о состоявшихся переговорах заместителя главы Министерства финансов Соединённых Штатов Брайана Нельсона с правительством Турецкой Республики.

Обозреватели Bloomberg утверждают, что Нельсон в ходе переговоров обвинил официальную Анкару в том, что через Турцию в Россию попали санкционные товары на десятки миллионов долларов, часть из которых может быть использована в интересах российского оборонного ведомства, ввиду чего потребовал от турецких властей остановить экспорт товаров РФ.