Глава Еврокомиссии анонсировала новый пакет санкций против России

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о подготовке нового «массивного пакета» санкций в отношении Российской Федерации на общую сумму 10 млрд. евро.

Как передает РИА Новости, по словам председателя Еврокомиссии, 10-й санкционный пакет планируется ввести в действие до годовщины начала СВО, до 24 февраля. Об этом она заявила после саммита Евросоюз плюс Украина, который прошел 3 февраля в украинской столице.

Ожидается, что новые санкционные ограничительные меры будут касаться по большей части различных технологий. Будет разработан комплекс мер, чтобы сделать их недоступными для РФ.

Стоит задача не допустить поступления в Россию компонентов, которые используются для производства российских БПЛА.

Особое внимание при формировании нового пакета санкций будет уделено системе противодействия обхода санкций.