Количество просмотров короткометражек на YouTube превысило 50 миллиардов в день

В настоящее время на YouTube Shorts ежедневно фиксируется более 50 миллиардов просмотров, по сравнению с 30 миллиардами годом ранее. Формат короткого видео был запущен в 2021 году в ответ на TikTok.

С 1 февраля YouTube позволил создателям получать доход от рекламы за счет своих короткометражных видеороликов.

Количество просмотров короткометражек на YouTube превысило 50 миллиардов просмотров в день по сравнению с 30 миллиардами год назад.

Об этом заявил в четверг генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи во время отчета Alphabet о доходах за четвертый квартал.

Рост короткометражек был редким ярким пятном для квартала, в котором Alphabet наблюдал снижение доходов в таких сегментах, как поиск, YouTube и реклама.

В частности, выручка YouTube снижается второй квартал подряд по сравнению с предыдущим годом, поскольку он сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны TikTok.

Главный коммерческий директор Google Филипп Шиндлер описал YouTube как "единственное место, где создатели могут создавать все виды контента в нескольких форматах, на нескольких экранах и, действительно, с множеством способов зарабатывать на жизнь".

Он добавил, что целью Alphabet было "сделать YouTube лучшим местом для короткометражек и создателей".

Другие приложения, такие как Snapchat и TikTok, собрали средства создателей, но по сути, это компании, создающие денежные пулы и распределяющие их на основе таких факторов, как общее количество просмотров.

Создатели жаловались, что эти программы непрозрачны и почти ничего не платят.