Блогер Николай Соболев включён в список иностранных агентов

Минюст РФ включило блогера Николая Соболева в список иностранных агентов за высказывания против россиян и спецоперации.

В пятницу, 3 февраля 2023 года, Министерство юстиции Российской Федерации включило в реестр иностранных агентов блогера Николая Соболева, который выступал в поддержку Украины, высказывался против граждан России и спецоперации по защите Донбасса, а также распространял материалы, созданные лицами, признанными иноагентами.

Также в обновлённый список иностранных агентов попали лидер движения «Свободная Ингрия» Мезерин Павел, блогер и политик Макашенец Александр, ЛГБТ-активистки и авторы «Лето в пионерском галстуке», «О чем молчит ласточка» Дудко Екатерина и Прокашева Елена.