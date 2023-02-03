Мельник потребовал от Германии оснастить военно-морской флот Украины

Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что Германия должна оснастить украинский военно-морской флот.

3 февраля заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник в интервью немецкому телеканалу Welt выступил с призывом к Германии оснастить украинский военно-морской флот.

Мельник считает, что в Украине должна быть создана не только авиация, но и военно-морской флот тоже, для оснащение которого, по мнению скандально известного дипломата, у «Германии есть очень много возможностей».

Экс-посол Украины в ФРГ отметил, что усовершенствование военно-морского флота Украины будет времязатратным, но Киев и Берлин должны начать работу над реализацией данной идеи.