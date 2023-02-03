Песков напомнил о словах Путина в ответ на поставки ракет GLSDB Украине
2023-02-03 22:25
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал поставки ракет GLSDB Украине.
Он сказал, что не следует забывать о заявлениях Владимира Путина, сделанных накануне в Волгограде.
Российский президент заявил, что при появлении угрозы для России дело не ограничится применением бронетехники.
Он предупредил, что те, кто намерен победить Россию в бою, должны готовиться совсем к другой войне.
Опубликовано: Светлана Репина