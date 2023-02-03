Песков напомнил о словах Путина в ответ на поставки ракет GLSDB Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал поставки ракет GLSDB Украине.

Он сказал, что не следует забывать о заявлениях Владимира Путина, сделанных накануне в Волгограде.

Российский президент заявил, что при появлении угрозы для России дело не ограничится применением бронетехники.

Он предупредил, что те, кто намерен победить Россию в бою, должны готовиться совсем к другой войне.