Байден запретил сбивать китайский аэростат

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден согласился с мнением военных о том, что сбивать китайский зонд нельзя.

Она отметила, что президент США попросил изложить ему варианты действий в отношении китайского зонда.

Глава пентагона Ллойд Остин и глава Комитета начальников штабов Марк Милли сообщили, что сбивать шар нельзя из-за опасности для людей на земле.

Жан-Пьер уточнила, что Байден согласился с этим мнением, поскольку безопасность американцев является для него приоритетом. Ранее член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин потребовала немедленно сбить китайский воздушный шар.

