Новый инструмент ИИ позволяет заменять фотографии вашего бывшего изображениями красных флагов и змей

Picsart представила новый инструмент искусственного интеллекта, который позволяет пользователям заменять фотографии своих бывших.

У вас разбито сердце и вы пытаетесь удалить фотографии вашего бывшего со своих страниц в социальных сетях?

Новый инструмент создает катарсический эффект для уничтожения их цифрового следа.

Picsart, компания по редактированию фотографий и видео, представила новую функцию на базе искусственного интеллекта.

Она позволяет пользователям заменять изображения бывшего возлюбленного или возлюбленной чем угодно - от красных флагов до змей.

Инструмент под названием "AI Replace My Ex" позволяет пользователям заменять изображения "практически чем угодно".

Делается это "всего за несколько секунд без каких-либо навыков проектирования", согласно Picsart.

Проект станет своего рода поддержкой брошенных влюбленных в преддверии Дня святого Валентина,

Чтобы произвести замену, пользователи Picsart могут загрузить фотографию, выбрать нужного бывшего, нажать "AI Replace", а затем описать заменяющее изображение.

В дополнение к классическому красному флагу, в сообщении в блоге приводится несколько примеров идей для замены, в том числе змея, багет, собака

Пользователи могут создавать ограниченное количество бесплатных изображений, прежде чем с них потребуют внести плату, говорится в блоге Picsart.

Хотя в настоящее время эта функция доступна только в продуктах Apple iOS, ожидается, что она скоро появится на Android.