Британский рок-музыкант Гэри Глиттер вышел на свободу, отсидев половину срока за сексуальное насилие

Рок-музыкант освободился из мест лишения свободы, отсидев 8 лет за совершенные преступления сексуального характера.

В 2015 году его приговорили к 16 годам заключения за изнасилование трех школьниц в 1970-х годах. Глиттер не признал вину ни по одному пункту.

Как сообщил 3 февраля телеканал Sky News, музыкант, которому на данный момент уже исполнилось 78 лет, находился в заключении в тюрьме графства Дорсет. Сейчас его выпустили досрочно под залог.

Как рассказали в министерстве юстиции Британии, в отношении лиц, совершивших преступления такого характера, применяются самые строгие правила досрочного освобождения, далее они остаются под наблюдением со стороны полиции. Им запрещено снимать GPS-датчик, информирующий полицейских о перемещениях осужденного.

При нарушении условий досрочного освобождения под залог, их могут вернуть в места заключения.

Интересно, что Глиттер внесен в список педофилов Великобритании.