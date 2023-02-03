Drive: Mitsubishi собирается представить новое поколение внедорожника Pajero Sport в 2025 году

Издание Drive сообщает, что автопроизводитель Mitsubishi готовится представить новое поколение своего внедорожника Pajero Sport в конце 2024 или начале 2025 года.

Сначала состоится дебют пикапа Triton , который в России называется L200. Он построен на той же базе, что и Pajero Sport.

Через год после дебюта на рынках появится новый Pajero Sport с удлиненной колесной базой.

Нынешнее поколение внедорожника начали выпускать в 2015 году, а в 2019 году был проведен его рестайлинг.