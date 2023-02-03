Телеканал RT прекращает свою работу в Германии
2023-02-03 23:45
Компания RT DE Productions прекращает свою журналистскую деятельность на территории Германии.
Продакшен-компания поставляла новостной контент на сайт, а также телеканалу, вещающему на немецком языке из Москвы.
В RT DE Productions утверждают, что предоставляли миллионам зрителей возможность увидеть альтернативное освещение событий.
Там также отмечают, что столкнулись с жестким давлением властей ФРГ, пытавшихся ограничить журналистскую деятельность RT DE.
Опубликовано: Светлана Репина