Поджог вдов в Индии

Это традиция, которая существовала до недавнего времени и заключалась в том, что вдова должна была жечь себя на костре, чтобы продолжить жизнь своего мужа.

Эта традиция была запрещена в Индии в начале XX века, но все еще практикуется в некоторых регионах.

Сакральное самосожжение вдов / изображение midjourney

Этот обычай называется сати, что с санскрита значит "верная жена". То есть женщины совершают самосожжение из любви к мужу и желания быть преданной ему.

Каннибализм в Непале и Индии:

Эта традиция заключается в том, что люди кушают тела умерших, которые считаются священными. Эта практика была запрещена в Непале, но все еще происходит в некоторых регионах. Подобные традиции есть и в Индии. Это не широко распространено, однако существует.

Так например, многие индусы стремятся к просветлению. Считается что каждый может достичь просветления и стать святым, но для этого может потребоваться много реинкарнаций. Обычно индусы стремятся к духовности через йогу, вегетарианство, аскетичный образ жизни.

Но есть и такие группы, которые считаю, что достигнут просветления быстрее, если наоборот будут все нарушать.

Они едят мясо, пьют алкоголь, также они едят гнилую плоть трупов, едят экскременты и пьют мочу, даже собачью, они имеют ритуальные сношения с менструирующими проститутками в местах кремации, где они обычно обитают, медитируют, сидя на трупе, они оскорбляют людей грязными выражениями, они окружают себя предметами смерти, такими как человеческие черепа, из которых они пьют и с которыми проводят магические ритуалы.