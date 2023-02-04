Onet: через полгода Украина потерпит поражение из-за нехватки боеприпасов
Польское издание Onet опубликовало материал Марцина Вырвала, который утверждает, что у ВСУ осталось снарядов только на полгода.
По его словам, украинские военные начинают испытывать серьезную нехватку боеприпасов, которые необходимы для ведения боевых действий.
В то же время ничто не указывает на то, что у России заканчиваются ресурсы, а ее запасы военной техники по-прежнему остаются внушительными.
Журналист пишет, что Россия перевела экономику на военное производство и готова к долгому маршу.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Храмова Оксана
Ребенок терял вес и его рвало: в больнице врачи обнаружили, что он голодает из-за диеты с миндальным молоком
Детский диетолог Марина Чапарро рассказала об опасностях неправильного кормления детей. Она видела ребенка с кетоацидозом, признаком голодания, из-за диеты с миндальным молоком.Подробнее...
-
Храмова Оксана
76-летняя женщина застрелила смертельно больного мужа по его просьбе в больнице Флориды
Затем женщина забаррикадировалась в комнате на несколько часов, пока ее не смогли задержать. Полиция Дейтона-Бич заявила, что женщина и ее муж заключили договор, чтобы положить конец его страданиям.Подробнее...
-