Польское издание Onet опубликовало материал Марцина Вырвала, который утверждает, что у ВСУ осталось снарядов только на полгода.

По его словам, украинские военные начинают испытывать серьезную нехватку боеприпасов, которые необходимы для ведения боевых действий.

В то же время ничто не указывает на то, что у России заканчиваются ресурсы, а ее запасы военной техники по-прежнему остаются внушительными.

Журналист пишет, что Россия перевела экономику на военное производство и готова к долгому маршу.