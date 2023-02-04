76-летняя женщина застрелила смертельно больного мужа по его просьбе в больнице Флориды

Затем женщина забаррикадировалась в комнате на несколько часов, пока ее не смогли задержать. Полиция Дейтона-Бич заявила, что женщина и ее муж заключили договор, чтобы положить конец его страданиям.

По данным полиции, женщина во Флориде в субботу застрелила своего смертельно больного мужа и забаррикадировалась в его больничной палате в попытке выполнить соглашение, заключенное парой.

Как сообщает "Инсайдер", 76-летняя Эллен Гилланд и ее 77-летний муж Джерри Гилланд договорились, что, если состояние его здоровья ухудшится, она прекратит его страдания и убьет его, а затем покончит с собой,

Эллен Гилланд прибыла в больницу AdventHealth в Дейтона-Бич, штат Флорида, в субботу утром и принесла пистолет в больничную палату своего мужа на одиннадцатом этаже.

После выстрела своему мужу в голову она "не смогла покончить с собой" и забаррикадировалась в его комнате.

Другие пациенты в соседних палатах были эвакуированы, и власти вступили в многочасовые переговоры с Эллен Гилланд, которая, по словам полиции, никому больше не угрожала, но не опустила оружие.

Офицеры в конечном итоге смогли использовать устройство "светошумового взрыва", чтобы отвлечь ее и заставить опустить оружие.

Затем она была взята под стражу и может быть обвинена в убийстве первой степени.

По данным CNN, самоубийство с помощью врача, при котором человек должен быть неизлечимо болен и жить ему осталось шесть месяцев или меньше, является законным по решению суда в 10 штатах и Вашингтоне, округ Колумбия: Колорадо, Гавайи, Мэн, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Орегон, Вермонт и Вашингтон, а также Монтана и Калифорния.

Самоубийство с помощью врача отличается от эвтаназии, при которой человек помогает другому покончить с собой, чтобы положить конец его страданиям, но без каких-либо законных полномочий.

Эвтаназия запрещена законом во всех 50 штатах в соответствии с существующими законами об убийствах.