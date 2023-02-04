AP: шпионский аэростат Китая летит к базе ВВС США с ядерным оружием в Миссури

76-летняя женщина застрелила смертельно больного мужа по его просьбе в больнице Флориды

Затем женщина забаррикадировалась в комнате на несколько часов, пока ее не смогли задержать. Полиция Дейтона-Бич заявила, что женщина и ее муж заключили договор, чтобы положить конец его страданиям.

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