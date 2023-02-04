AP: шпионский аэростат Китая летит к базе ВВС США с ядерным оружием в Миссури

2023-02-04 00:53

Associated Press сообщает, что китайский аэростат направляется к базе американских ВВС, расположенной в Миссури.

Там находятся малогабаритные бомбардировщики B-2 Spirit, а также тактические ядерные боеголовки.

Ранее в Пентагоне решили не сбивать китайский зонд из-за опасности падения обломков на жилые дома в Монтане.

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен из-за этого инцидента отменил свой визит в Китай.

Опубликовано: Светлана Репина