Ребенок терял вес и его рвало: в больнице врачи обнаружили, что он голодает из-за диеты с миндальным молоком

Детский диетолог Марина Чапарро рассказала об опасностях неправильного кормления детей. Она видела ребенка с кетоацидозом, признаком голодания, из-за диеты с миндальным молоком.

Детский диетолог Марина Чапарро работала в детской больнице в Майами около пяти лет назад, когда младенец был госпитализирован с такими симптомами, как потеря веса и рвота.

У ребенка был кетоацидоз, потенциально смертельное заболевание, которое возникает, когда организм начинает расщеплять жирные кислоты для получения энергии, выделяя кетоны и делая кровь опасно кислой.

Сначала Чапарро и ее коллеги-врачи, работавшие в отделении детской эндокринологии, думали, что у ребенка диабет 1 типа, распространенный виновник кетоацидоза.

Но после множества тестов врачи выяснили, что состояние ребенка было вызвано не диабетом, а голоданием: мама кормила его миндальным молоком.

Она нашла этот необоснованный с медицинской точки зрения совет в Интернете.

Чапарро, которая сейчас руководит собственной двуязычной практикой детского и семейного питания, сказала, что эта история запомнилась ей на долгие годы.

Она иллюстрирует опасность медицинской дезинформации, которая в последние годы становится все более распространенной.

Другие родители совсем недавно обратились к интернет-рецептам для приготовления домашних смесей, в свете нехватки смесей в прошлом году.

Доктор Овайс Дуррани, врач отделения неотложной помощи в Восточном Техасе, ранее говорил с Insider о последствиях, таких как летаргия и судороги, свидетелями которых он был лично.

По его словам, в некоторых случаях родители разбавляли свои смеси, пытаясь продлить их срок годности, но это нарушает электролитный баланс, что может привести к снижению содержания натрия у младенцев.

Это, в свою очередь, может уменьшить объем крови у детей, вызывая низкое кровяное давление и угрожающе низкий уровень циркулирующего кислорода.