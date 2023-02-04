Ребенок терял вес и его рвало: в больнице врачи обнаружили, что он голодает из-за диеты с миндальным молоком
Детский диетолог Марина Чапарро рассказала об опасностях неправильного кормления детей. Она видела ребенка с кетоацидозом, признаком голодания, из-за диеты с миндальным молоком.
Детский диетолог Марина Чапарро работала в детской больнице в Майами около пяти лет назад, когда младенец был госпитализирован с такими симптомами, как потеря веса и рвота.
У ребенка был кетоацидоз, потенциально смертельное заболевание, которое возникает, когда организм начинает расщеплять жирные кислоты для получения энергии, выделяя кетоны и делая кровь опасно кислой.
Сначала Чапарро и ее коллеги-врачи, работавшие в отделении детской эндокринологии, думали, что у ребенка диабет 1 типа, распространенный виновник кетоацидоза.
Но после множества тестов врачи выяснили, что состояние ребенка было вызвано не диабетом, а голоданием: мама кормила его миндальным молоком.
Она нашла этот необоснованный с медицинской точки зрения совет в Интернете.
Чапарро, которая сейчас руководит собственной двуязычной практикой детского и семейного питания, сказала, что эта история запомнилась ей на долгие годы.
Она иллюстрирует опасность медицинской дезинформации, которая в последние годы становится все более распространенной.
Другие родители совсем недавно обратились к интернет-рецептам для приготовления домашних смесей, в свете нехватки смесей в прошлом году.
Доктор Овайс Дуррани, врач отделения неотложной помощи в Восточном Техасе, ранее говорил с Insider о последствиях, таких как летаргия и судороги, свидетелями которых он был лично.
По его словам, в некоторых случаях родители разбавляли свои смеси, пытаясь продлить их срок годности, но это нарушает электролитный баланс, что может привести к снижению содержания натрия у младенцев.
Это, в свою очередь, может уменьшить объем крови у детей, вызывая низкое кровяное давление и угрожающе низкий уровень циркулирующего кислорода.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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