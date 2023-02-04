На севере США и в Канаде отмечаются «эпические» морозы и ледяной шторм
Согласно бюллетеню Национальной метеорологической службы (NWS) в Карибу, недалеко от границы с Канадой, в северном штате Мэн, может наблюдаться падение температуры до -51 градуса Цельсия в пятницу и субботу.
Метрологические службы США и Канады назвали резкое арктическое вмешательство в погоду в регионе «эпичным» и удвоили предупреждения в связи с чрезвычайно низкими температурами, которые стремятся достичь -50 градусов на американском северо-востоке, а в Канаде объявили о ледяном шторме.
«Это эпическое арктическое похолодание, никогда не наблюдавшееся в масштабах поколения. Северный и восточный Мэн не испытывали подобного с 1982 и 1988 годов», — отмечает NWS.
По данным NWS, в некоторых частях северо-востока Америки, в частности в регионе Новой Англии, температура при ледяном ветре «может достичь самого низкого уровня за последние десятилетия или даже рекордного уровня».
В пятницу днем в Монреале температура воздуха достигла -41°. Ртутный столбик может упасть до -50° в более северных районах Квебека.
Белый дым, называемый арктическим «морским дымом», клубился над рекой Святого Лаврентия из-за сильного холода, проходящего над незамерзшей водой.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
Храмова Оксана
Ребенок терял вес и его рвало: в больнице врачи обнаружили, что он голодает из-за диеты с миндальным молоком
Детский диетолог Марина Чапарро рассказала об опасностях неправильного кормления детей. Она видела ребенка с кетоацидозом, признаком голодания, из-за диеты с миндальным молоком.Подробнее...
-
Храмова Оксана
76-летняя женщина застрелила смертельно больного мужа по его просьбе в больнице Флориды
Затем женщина забаррикадировалась в комнате на несколько часов, пока ее не смогли задержать. Полиция Дейтона-Бич заявила, что женщина и ее муж заключили договор, чтобы положить конец его страданиям.Подробнее...
-