На севере США и в Канаде отмечаются «эпические» морозы и ледяной шторм

Согласно бюллетеню Национальной метеорологической службы (NWS) в Карибу, недалеко от границы с Канадой, в северном штате Мэн, может наблюдаться падение температуры до -51 градуса Цельсия в пятницу и субботу.

Метрологические службы США и Канады назвали резкое арктическое вмешательство в погоду в регионе «эпичным» и удвоили предупреждения в связи с чрезвычайно низкими температурами, которые стремятся достичь -50 градусов на американском северо-востоке, а в Канаде объявили о ледяном шторме.

«Это эпическое арктическое похолодание, никогда не наблюдавшееся в масштабах поколения. Северный и восточный Мэн не испытывали подобного с 1982 и 1988 годов», — отмечает NWS.

По данным NWS, в некоторых частях северо-востока Америки, в частности в регионе Новой Англии, температура при ледяном ветре «может достичь самого низкого уровня за последние десятилетия или даже рекордного уровня».

В пятницу днем в Монреале температура воздуха достигла -41°. Ртутный столбик может упасть до -50° в более северных районах Квебека.

Белый дым, называемый арктическим «морским дымом», клубился над рекой Святого Лаврентия из-за сильного холода, проходящего над незамерзшей водой.