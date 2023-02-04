Бразилия затопила французский авианосец, который не смогла модернизировать для своих ВМС

Несмотря на протесты экологов, Бразилия потопила в Атлантике ветхий французский авианосец Фош.

Военный корабль шестидесятилетней давности был «контролируемо» затоплен примерно в 350 километрах от побережья страны в пятницу днем ​​(по местному времени), сообщили ВМС Бразилии.

В этом месте глубина моря составляет около 5000 метров, отметил источник.

Из-за «рисков буксировки» и «плохой плавучести» корпуса корабля это единственный способ избавиться от бывшего флагманского корабля ВМС Франции, считают в морском ведомстве.

Это решение считается весьма спорным: по данным ряда природоохранных организаций, 266-метровое судно загружено асбестом, краской и другими токсичными отходами.

Бразилия купила этот корабль в 2000 году, но позже посчитала ремонт и модернизацию слишком затратными.