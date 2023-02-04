Бразилия затопила французский авианосец, который не смогла модернизировать для своих ВМС
Несмотря на протесты экологов, Бразилия потопила в Атлантике ветхий французский авианосец Фош.
Военный корабль шестидесятилетней давности был «контролируемо» затоплен примерно в 350 километрах от побережья страны в пятницу днем (по местному времени), сообщили ВМС Бразилии.
В этом месте глубина моря составляет около 5000 метров, отметил источник.
Из-за «рисков буксировки» и «плохой плавучести» корпуса корабля это единственный способ избавиться от бывшего флагманского корабля ВМС Франции, считают в морском ведомстве.
Это решение считается весьма спорным: по данным ряда природоохранных организаций, 266-метровое судно загружено асбестом, краской и другими токсичными отходами.
Бразилия купила этот корабль в 2000 году, но позже посчитала ремонт и модернизацию слишком затратными.
Опубликовано: Тарас Медведев
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