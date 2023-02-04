Участие в Мюнхенской конференции подтвердили 40 стран
За две недели до Мюнхенской конференции по безопасности свое участие уже подтвердили около 40 глав государств и правительств, 90 министров и несколько глав международных организаций.
В их число входят президент Франции Эммануэль Макрон, председатель комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщают организаторы.
Они оставили открытым вопрос о том, примут ли участие в саммите канцлер Олаф Шольц и вице-президент США Камала Харрис.
Встреча экспертов по политике безопасности пройдет с 17 по 19 февраля в отеле Bayerischer Hof.
Это первая конференция по безопасности с начала СВО на Донбассе.
От Украины в Мюнхене ждут министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и министра обороны Алексея Резникова.
Российские чиновники не приглашены.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
Храмова Оксана
Подросток-инвалид, найденный мертвым с личинками и мухами на ее теле, был жертвой предполагаемого родительского пренебрежения
Подросток-инвалид умерла после того, как родители оставили ее в состоянии, "не пригодном для животных". Спасатели обнаружили тело Кейли Титфорд с мухами и личинками на нем и сильно отросшими ногтями.Подробнее...
-
Храмова Оксана
Ребенок терял вес и его рвало: в больнице врачи обнаружили, что он голодает из-за диеты с миндальным молоком
Детский диетолог Марина Чапарро рассказала об опасностях неправильного кормления детей. Она видела ребенка с кетоацидозом, признаком голодания, из-за диеты с миндальным молоком.Подробнее...
-
Храмова Оксана
76-летняя женщина застрелила смертельно больного мужа по его просьбе в больнице Флориды
Затем женщина забаррикадировалась в комнате на несколько часов, пока ее не смогли задержать. Полиция Дейтона-Бич заявила, что женщина и ее муж заключили договор, чтобы положить конец его страданиям.Подробнее...