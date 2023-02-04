Участие в Мюнхенской конференции подтвердили 40 стран

За две недели до Мюнхенской конференции по безопасности свое участие уже подтвердили около 40 глав государств и правительств, 90 министров и несколько глав международных организаций.

В их число входят президент Франции Эммануэль Макрон, председатель комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщают организаторы.

Они оставили открытым вопрос о том, примут ли участие в саммите канцлер Олаф Шольц и вице-президент США Камала Харрис.

Встреча экспертов по политике безопасности пройдет с 17 по 19 февраля в отеле Bayerischer Hof.

Это первая конференция по безопасности с начала СВО на Донбассе.

От Украины в Мюнхене ждут министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и министра обороны Алексея Резникова.

Российские чиновники не приглашены.